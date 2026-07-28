Calendario
Porriño aprueba el 12 de julio y 27 de septiembre como festivos locales de 2027
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Porriño
El pleno del Concello de Porriño aprobó ayer lunes los dos festivos locales para 2027, que coincidirán con las principales celebraciones patronales del municipio.
El primero será el lunes 12 de julio, con motivo de la festividad de San Bieito, que se celebra el 11 de julio y es una fecha muy arraigada en la localidad, mientras que el segundo quedará fijado para el lunes 27 de septiembre, coincidiendo con las Festas do Cristo, donde es tradicional situar el festivo local.
- Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
- La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
- Cecilia, la viguesa que pudo ser y no fue: 50 años de la muerte de la joven cantautora en accidente de tráfico tras actuar en Vigo
- «Cuelga y llama tú»: el mantra policial que puede evitar que te vacíen la cuenta bancaria
- El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios
- El consumo de agua en Cangas apunta a una población que superaría las 90.000 personas en pleno verano
- Fallece un septuagenario en la playa de O Preguntoiro (Vilagarcía)
- Cambados persigue la venta de cordeles en la Festa do Albariño y mueve casetas para un paso más fluido