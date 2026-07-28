Porriño aprueba el 12 de julio y 27 de septiembre como festivos locales de 2027

El pleno del Concello de Porriño aprobó ayer lunes los dos festivos locales para 2027, que coincidirán con las principales celebraciones patronales del municipio.

El primero será el lunes 12 de julio, con motivo de la festividad de San Bieito, que se celebra el 11 de julio y es una fecha muy arraigada en la localidad, mientras que el segundo quedará fijado para el lunes 27 de septiembre, coincidiendo con las Festas do Cristo, donde es tradicional situar el festivo local.