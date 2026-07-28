Lo que aprendimos con Teresa

Este 29 de septiembre se cumple un año del crimen de Porriño. El marido de una usuaria mató a machetazos a Teresa de Jesús, trabajadora del Servicio de Axuda no Fogar (SAF), después de que ella hubiese advertido del miedo que sentía cada vez que tenía que acudir a aquel domicilio. Doce meses después, el caso ha provocado cambios tanto en el municipio como en el conjunto de Galicia, aunque algunas voces los consideran todavía insuficientes.

El Concello de Porriño aprobó por unanimidad en marzo la adjudicación del SAF a Attende Care S.L. El alcalde, Alejandro Lorenzo, sostiene que el nuevo contrato incorpora las mejoras reclamadas por las trabajadoras, entre ellas un protocolo de actuación ante riesgos psicosociales y la presencia de dos auxiliares en domicilios con algún tipo de complejidad.

Otra de las novedades es que determinados medios materiales, antes considerados mejoras optativas, pasan a ser obligatorios para la adjudicataria. La empresa deberá proporcionar ropa de trabajo y ayudas técnicas como camas hospitalarias, grúas, sillas de ducha o andadores. También tendrá que disponer de un local de referencia en Porriño, que funcionará como base operativa, y de una aplicación informática para gestionar el servicio y facilitar el intercambio de información con el departamento municipal.

Los pliegos exigen una evaluación de los riesgos que afectan al personal durante sus tareas. Este análisis deberá ser realizado por un técnico cualificado en prevención de riesgos laborales y servirá para detectar los domicilios con mayor riesgo y establecer medidas específicas.

El ayuntamiento se ha adherido al protocolo promovido por la Fegamp y ha dado instrucciones a los servicios sociales para modificar la ordenanza reguladora del SAF, una actuación comprometida por el alcalde con las trabajadoras.

Teresa de Jesus. / D.P.

La concejala de Atención Ciudadana, Asistencia Domiciliaria, Cuidados y Bienestar, Bárbara Troncoso, afirma que el último año estuvo marcado por cambios. Entre ellos cita la implantación de Cibersad, una herramienta que permite mejorar la planificación, realizar un seguimiento inmediato de las personas usuarias y reforzar la coordinación del equipo. También destaca la aplicación del protocolo de coordinación de la Fegamp, destinado a ordenar los procedimientos y la comunicación entre profesionales.

En el ámbito autonómico, hace tan solo unos días, se firmó un protocolo para prevenir y actuar ante situaciones de violencia laboral externa en el SAF. El documento, elaborado por el Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia con la participación de la Fegamp, Política Social, sindicatos, organizaciones empresariales y el Colegio Oficial de Trabajo Social, establece medidas preventivas y pautas para los domicilios conflictivos.

Interrupción de la actividad

El documento reconoce el derecho de la trabajadora a interrumpir la actividad y abandonar la vivienda ante un riesgo grave e inminente, activar la alarma, llamar al 112 y comunicar lo ocurrido. También prevé asistencia sanitaria y psicológica, el registro e investigación del incidente y que la persona agredida no vuelva a prestar servicio en ese domicilio.

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Una nueva concentración, hoy a las 12.00 horas, con un minuto de silencio, recordará a Teresa y el año duro para sus compañeras de Porriño. «La pérdida de Teresa supuso un duro golpe para todo el equipo de servicios sociales y para el equipo del personal de coordinacion de la empresa, sin olvidarnos por supuesto de los usuarios y sus propias compañeras de profesion.Su recuerdo sigue muy presente y nos reafirmamos en la importancia de seguir prestando un servicio cercano, profesional y de calidad», afirman desde la institución local. También está prevista una movilización convocada por la CIG desde las 11.30 horas.