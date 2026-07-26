El proyecto «Novo Puxeiros» recurre al sistema de cooperación

El Concello de Mos presentó el proyecto «Novo Puxeiros», una actuación urbanística que abarcará 32.617 metros cuadrados y con la que pretende desbloquear una de las principales áreas de crecimiento previstas en el PXOM.

Según explicó la alcaldesa durante la presentación, el Concello asumirá la iniciativa pública mediante un sistema de cooperación y promoverá una modificación puntual del Plan Xeral para integrar los dos ámbitos de suelo urbano no consolidado de A Portela. El sistema de cooperación es un método de ejecución urbanística donde el Ayuntamiento asume la dirección y realización de las obras de urbanización, mientras que los propietarios privados aportan el suelo y sufragan los costes económicos.

La nueva ordenación reserva cerca de dos tercios de la superficie para dotaciones públicas. Contempla 10.532 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres, el doble de lo previsto inicialmente, además de 3.246 metros cuadrados destinados a equipamientos públicos, un 23% más.

El proyecto incluye también 110 plazas de aparcamiento público y la construcción de 240 viviendas, de las que 80 tendrán algún régimen de protección.

La regidora mosense señaló que el objetivo es «crecer con planificación y pensando siempre en las personas», reforzando los servicios, las zonas verdes y las oportunidades de acceso a la vivienda.

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«Novo Puxeiros» será el primer paso de una estrategia municipal que tendrá continuidad en otros ámbitos como Sanguiñeda, As Pozas, San Eleuterio o Peinador, con el objetivo de consolidar núcleos urbanos con mejores servicios y espacios públicos.