Porriño, capital de la galia

Porriño se convirtió ayer en la capital de la Galia, aunque también hubo espacio para romanos, griegos, egipcios y castrexos. Miles de personas tomaron las calles para celebrar la primera jornada de la décima edición de Porrigalia, una fiesta ya consolidada en el calendario local y que volvió a combinar disfraces, humor, música y competición.

La jornada arrancó con el Gran Desfile y uno de los momentos más esperados: el tradicional destrone del alcalde. El actor Pepo Suevos, convertido en Rei Castrexo, tomó simbólicamente el poder y depuso al regidor, Alejandro Lorenzo, que aceptó el juego festivo y terminó participando después en las pruebas de los X Xogos Olímpicos de Porrigalia.

El pregón corrió a cargo de los creadores de contenido porriñeses Sergio y Daya, conocidos como Galidrone. Ambos reivindicaron con humor el orgullo de ser de Porriño y destacaron que, más allá de las civilizaciones representadas, los verdaderos protagonistas de la fiesta son los vecinos que preparan sus trajes, convencen a sus amigos y llenan las calles.

Los pregoneros recordaron además que la identidad local acaba de incorporar oficialmente escudo y bandera, símbolos en los que aparecen referencias como la Ponte do Valo, el río Louro y la figura del arquitecto porriñés Antonio Palacios.

Tras el encendido de la llama olímpica, arrancaron las pruebas de habilidad y resistencia en la Praza do Cristo y la zona peatonal. Las diferentes delegaciones midieron sus fuerzas entre aplausos y risas, en una competición donde el ambiente pesó tanto como los resultados.

La tarde y la noche mantuvieron el pulso festivo con la exhibición de Crossgalia, la Gran Queimada del Rei Panoramix y una programación musical repartida por distintos espacios. Kike Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces, Toni Lomba, Grande Amore y Traffic Hause pusieron música a una villa que se resistió a ir a cama, acompañada también por charangas y batucadas.

Porrigalia continúa este domingo con un segundo desfile, nuevas pruebas olímpicas, la competición infantil Gladiator Kids y actuaciones de Gin Tonic’s, Pulpiño Trikisico y La Patrulla.

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