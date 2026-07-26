Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Planes contra Incendios en Galicia50 años de CeciliaEntrevista David RegadesDesajuste Mercado LaboralLuis PlanasCibercriminalidad en VigoEDITORIAL
instagramlinkedin

Recreación histórica

Porriño, capital de la galia

La villa porriñesa vive desde ayer una de sus fiestas emblemáticas en la actualidad. Porrigalia transporta a los participantes a un tiempo de fantasía que pudo ser parte de la historia... o no

Un momento de la celebración de Porrigalia, ayer.

Un momento de la celebración de Porrigalia, ayer. / D.P.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gabino Porto

Porriño

Porriño se convirtió ayer en la capital de la Galia, aunque también hubo espacio para romanos, griegos, egipcios y castrexos. Miles de personas tomaron las calles para celebrar la primera jornada de la décima edición de Porrigalia, una fiesta ya consolidada en el calendario local y que volvió a combinar disfraces, humor, música y competición.

La jornada arrancó con el Gran Desfile y uno de los momentos más esperados: el tradicional destrone del alcalde. El actor Pepo Suevos, convertido en Rei Castrexo, tomó simbólicamente el poder y depuso al regidor, Alejandro Lorenzo, que aceptó el juego festivo y terminó participando después en las pruebas de los X Xogos Olímpicos de Porrigalia.

El pregón corrió a cargo de los creadores de contenido porriñeses Sergio y Daya, conocidos como Galidrone. Ambos reivindicaron con humor el orgullo de ser de Porriño y destacaron que, más allá de las civilizaciones representadas, los verdaderos protagonistas de la fiesta son los vecinos que preparan sus trajes, convencen a sus amigos y llenan las calles.

Los pregoneros recordaron además que la identidad local acaba de incorporar oficialmente escudo y bandera, símbolos en los que aparecen referencias como la Ponte do Valo, el río Louro y la figura del arquitecto porriñés Antonio Palacios.

Tras el encendido de la llama olímpica, arrancaron las pruebas de habilidad y resistencia en la Praza do Cristo y la zona peatonal. Las diferentes delegaciones midieron sus fuerzas entre aplausos y risas, en una competición donde el ambiente pesó tanto como los resultados.

La tarde y la noche mantuvieron el pulso festivo con la exhibición de Crossgalia, la Gran Queimada del Rei Panoramix y una programación musical repartida por distintos espacios. Kike Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces, Toni Lomba, Grande Amore y Traffic Hause pusieron música a una villa que se resistió a ir a cama, acompañada también por charangas y batucadas.

Porrigalia continúa este domingo con un segundo desfile, nuevas pruebas olímpicas, la competición infantil Gladiator Kids y actuaciones de Gin Tonic’s, Pulpiño Trikisico y La Patrulla.

Noticias relacionadas

Los puestos callejeros y la hostelería local completan un fin de semana lleno de diversión.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil asume la investigación por el presunto envenenamiento en el crucero de Disney que hizo escala en Vigo
  2. Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio vigués de Teis
  3. Un policía nacional de Ourense cobrará una indemnización por el gasto en ropa para trabajar de paisano
  4. Toyota y Lexus llenan el vacío histórico de Citroën y se convierten en nuevos patrocinadores del Celta de Vigo
  5. Una trabajadora del crucero 'Disney Dream' atracado en Vigo denuncia un supuesto envenenamiento de una compañera
  6. Argentina multa con 1,6 millones de euros por pesca ilegal a dos barcos chinos con bandera de conveniencia
  7. El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios
  8. El Valoria llega para el Carmen de Aldán

Folk británico y gallego para abarrotar el Intercéltico en Moaña

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado y las zonas afectadas por los incendios en Ávila

DIRECTO | Pedro Sánchez visita el Puesto de Mando Avanzado y las zonas afectadas por los incendios en Ávila

Arde un coche en Redondela y el fuego se expande hacia otro aparcado y una vivienda próxima

Arde un coche en Redondela y el fuego se expande hacia otro aparcado y una vivienda próxima

O Grove amansa a los dragones de Verducido

O Grove amansa a los dragones de Verducido

Lo que debe contener un plan municipal de actuación ante incendios forestales

Lo que debe contener un plan municipal de actuación ante incendios forestales

Cierra una de las mayores redes de carne de perro de India y rescatan a los últimos 18 animales: “Hay que desmantelar el sistema”

Cierra una de las mayores redes de carne de perro de India y rescatan a los últimos 18 animales: “Hay que desmantelar el sistema”

No son las gardenias ni las hortensias: este es el mejor arbusto para terrazas con poca luz y casi sin cuidados

No son las gardenias ni las hortensias: este es el mejor arbusto para terrazas con poca luz y casi sin cuidados

Tarta de queso y pistacho sin horno: el postre fácil que triunfa este verano por su sabor y su textura

Tarta de queso y pistacho sin horno: el postre fácil que triunfa este verano por su sabor y su textura
Tracking Pixel Contents