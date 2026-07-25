Ahorro eléctrico
Salceda pondrá tecnología led en el campo de fútbol de O Penedo Redondo
El ahorro en este recinto deportivo será del 62%, según las previsiones del gobierno local
El Concello de Salceda de Caselas renovará el alumbrado del campo de fútbol de O Penedo Redondo con tecnología LED de alta eficiencia.
La actuación cuenta con una inversión de 55.537,79 euros financiada por la Diputación de Pontevedra y permitirá sustituir un sistema envejecido que consume actualmente unos 51.600 vatios. Con la nueva instalación, el consumo bajará a 20.000 vatios, lo que supondrá un ahorro energético del 62%.
Además, se instalará una nueva electrobomba para mejorar la potencia y cobertura del sistema de riego, con una financiación adicional de 11.657,39 euros. En total, las mejoras alcanzan los 67.195,18 euros. El campo, inaugurado en 2010, es utilizado diariamente por diferentes equipos deportivos del municipio .
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