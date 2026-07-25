Un incendio intencionado puso en jaque a los medios en Porriño

La acción de un presunto incendiario puso este viernes en jaque a los medios de extinción en Porriño. El fuego de declaró en la parroquia de Pontellas, entre los barrios de San Campio y A Quinta, según fuentes de los equipos de extinción. El fuego se inició a las 16.55 horas en dos puntos diferentes y prácticamente de forma simultánea, una circunstancia que hace sospechar de su carácter intencionado.

La columna de humo pudo verse rapidamente en toda la comarca. Los equipos desplegados en la zona trabajaron con intensidad para frenar el avance de las llamas y evitar que el incendio alcanzase una superficie mayor. Finalmente, el fuego quedó extinguido después de afectar a 2,1 hectáreas de terreno. A las 22:00 horas los equipos ya estaban trabajando en los trabajos de enfriado.

En las labores participaron tres camiones motobomba de los bomberos forestales, una motobomba de Protección Civil y un camión nodriza de este servicio con capacidad para 21.000 litros de agua. También intervinieron dos agentes forestales, seis brigadas, seis voluntarios de Protección Civil, efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como diferentes mednos aereos.

Hasta el lugar se desplazaron además varios concejales del Concello de Porriño para seguir la evolución del incendio y conocer de primera mano la situación.

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La rápida movilización de los medios permitió controlar los dos focos y evitar una mayor propagación de las llamas en una zona próxima a viviendas.