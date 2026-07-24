Mos habilitará espacio urbano en Puxeiros para 240 nuevas viviendas

Mos prepara una intervención urbanística de 32.617 metros cuadrados en Puxeiros que permitirá crear 240 viviendas, 80 de ellas de protección oficial, además de nuevas zonas verdes, equipamientos y espacios públicos. El Concello presentará este viernes, a las 20.30 horas, el proyecto denominado «Novo Puxeiros», concebido como una actuación estratégica para impulsar una de las principales áreas de crecimiento del municipio, según informaron fuentes municipales.

La propuesta reserva cerca de dos tercios de la superficie total para usos públicos. En concreto, contempla más de 10.500 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres, un nuevo equipamiento municipal de 3.246 metros cuadrados destinado a actividades culturales, de ocio, comunitarias y servicios municipales, además de más de 110 plazas de aparcamiento público. En conjunto, el 63,5 % del ámbito quedará dedicado a dotaciones públicas.

Según explican desde la institución local, e l proyecto da continuidad a los objetivos del Plan Xeral de Ordenación Municipal, aprobado en 2017, que ya identificaba este espacio como prioritario para consolidar el núcleo urbano de Mos. Bajo el lema «ConstruíMOS Futuro», el Concello plantea un modelo basado en el crecimiento ordenado, la movilidad accesible, la sostenibilidad y la creación de nuevos servicios. La actuación pretende reforzar la convivencia vecinal y convertir el espacio público en el principal elemento vertebrador del desarrollo urbano.

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La alcaldesa, Nidia Arévalo, participará en la presentación acompañada por Xavier Rivas, de Ótima, y por los arquitectos José Luis Quintela y Enrique Gil, responsables de la redacción de la propuesta.