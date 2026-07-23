Servicios locales
Salceda incorpora una nueva pedagoga
El Concello de Salceda inicia una nueva etapa de su servicio gratuito de pedagogía tras la jubilación de la anterior pedagoga-logopeda. La nueva técnica, Enma, presentará el funcionamiento del programa en una jornada informativa dirigida a las familias, que se celebrará este jueves 23, a las 13.00 horas, en la Casa da Cultura Castelao.
El servicio ofrece atención individualizada a menores de entre 6 y 12 años para favorecer el aprendizaje, potenciar sus capacidades y acompañar a las familias. El acceso requiere derivación desde Pediatría o desde los departamentos de orientación de los centros educativos.
La alcaldesa, Loli Castiñeira, presentó a la nueva profesional en compañía de la edil, Selene González. La regidora destacó que Salceda «é un concello pioneiro en Galicia en ofrecer este servizo que cubre o que a educación formal ou a sanidade pública non alcanza».
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