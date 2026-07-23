Porrigalia transforma Porriño

Todo preparado para que Porriño vuelva a convertirse este fin de semana en el escenario de una peculiar batalla con la décima edición de Porrigalia. Galos, castreños, romanos, egipcios y griegos tomarán las calles los días 25 y 26 de julio en una celebración que combina deporte popular, humor, música, gastronomía y actividades familiares.

La edición de este año fue presentada ayer por el alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, junto con el Concejal de Fiestas, Bienvenido Estévez. El primer edil destacó durante el acto, el carácter participativo y colectivo de la celebración, aprovechando para agradecer la implicación de asociaciones, Anpas, comerciantes y hosteleros que hacen posible que este evento siga creciendo año tras año. «Un evento que trae cultura y también deporte, dos bases fundamentales en el Porriño», dijo.

La programación comenzará el sábado, a las 11.00 horas, con el Gran Desfile desde San Sebastián hasta la plaza del Concello. Allí tendrá lugar el tradicional Destrono del Alcalde, en el que el Rey Castreño y su ejército tomarán simbólicamente el poder y secuestrarán al regidor para imponer unas normas basadas en el baile, la comida y la diversión.

Posteriormente se encenderá la llama olímpica y se leerá el pregón, que este año correrá a cargo de Galidrone, el proyecto de los porriñeses Sergio y Daya, creadores de contenidos sobre viajes, cultura y patrimonio que reúnen a más de 200.000 seguidores en las redes.

Presentación de Porrigalia, ayer, en Porriño con el alcalde Alejandro Alonso. / FdV

Las «Probas Olímpicas» volverán a ser uno de los principales atractivos. El sábado se disputarán desde las 19.00 horas en la plaza do Cristo, mientras que el domingo comenzarán a las 11.30 horas en ese mismo espacio y en la calle Ramón González. Las diferentes civilizaciones competirán en pruebas de habilidad, fuerza y resistencia. También se distribuirán 500 cartones olímpicos que permitirán obtener una consumición en los establecimientos colaboradores tras completar siete pruebas.

La programación infantil incluye talleres, exhibiciones de cetrería, pintacaras, el espectáculo de Os Bolechas y el Gladiator Kids, una carrera de obstáculos que se celebrará el domingo, a las 18.00 horas, en la plaza 8 de Marzo.

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La música estará presente durante todo el fin de semana con charangas, batucadas y grupos locales. El sábado actuarán Kike Varela, Demasiadas Sombras y Pocas Luces, Toni Lomba, Grande Amore y Traffic Hause. El domingo será el turno de Gin Tonic’s, Pulpiño Trikisico y La Patrulla.