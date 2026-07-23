Celta
Se inicia la expropiación de la segunda fase de la «Factoría do Deporte»
El DOG publica la resolución oficial que abre el plazo mediante el sistema de tasación conjunta
La Xunta de Galicia ha iniciado el procedimiento de expropiación de los bienes y derechos afectados por la segunda fase del proyecto Factoría do Deporte Galego-Galicia Sports 360, promovido por el Celta en Mos. La resolución, publicada este miércoles 22 de julio en el Diario Oficial de Galicia, aprueba inicialmente el proyecto mediante el sistema de tasación conjunta.
Desde este jueves 23 de julio se abre un plazo de un mes para que las personas interesadas puedan presentar observaciones o reclamaciones, especialmente sobre la titularidad y valoración de los terrenos afectados. Las alegaciones deberán dirigirse a la Axencia Galega de Infraestruturas.
La Administración autonómica notificará individualmente las tasaciones a los propietarios incluidos en el expediente, que dispondrán también de un mes para recurrirlas. El Concello de Mos recibirá igualmente el proyecto y podrá formular sus alegaciones.
- Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
- Un día de espera y una cola que da la vuelta al auditorio de Castrelos para hacerse con una entrada para Chayanne
- La dueña china de Conservas Albo proyecta pérdidas por el descenso en las capturas de atún y krill
- La norma «vintage» de Vigo que «obliga» a todos los conductores a llevar cinta métrica en la guantera
- La comisión de fiestas del Carmen de Moaña deja la organización ante el escaso apoyo encontrado
- Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
- Aumentan las denuncias de vecinos ante el Concello para que sus lindantes talen la franja de 50 metros
- Condenado un padre en Vigo por agredir a un compañero de colegio de su hijo