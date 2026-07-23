Se inicia la expropiación de la segunda fase de la «Factoría do Deporte»

La Xunta de Galicia ha iniciado el procedimiento de expropiación de los bienes y derechos afectados por la segunda fase del proyecto Factoría do Deporte Galego-Galicia Sports 360, promovido por el Celta en Mos. La resolución, publicada este miércoles 22 de julio en el Diario Oficial de Galicia, aprueba inicialmente el proyecto mediante el sistema de tasación conjunta.

Desde este jueves 23 de julio se abre un plazo de un mes para que las personas interesadas puedan presentar observaciones o reclamaciones, especialmente sobre la titularidad y valoración de los terrenos afectados. Las alegaciones deberán dirigirse a la Axencia Galega de Infraestruturas.

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La Administración autonómica notificará individualmente las tasaciones a los propietarios incluidos en el expediente, que dispondrán también de un mes para recurrirlas. El Concello de Mos recibirá igualmente el proyecto y podrá formular sus alegaciones.