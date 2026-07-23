Un conductor embiste marcha atrás a un coche de la Policía Local de Salceda tras una persecución
La Guardia Civil busca al hombre que, por el momento, se encuentra en paradero desconocido
Un vecino de Salceda de Caselas empotró este jueves su vehículo contra un coche patrulla de la Policía Local después de una persecución por distintas carreteras del municipio. Los dos agentes implicados en el operativo, un hombre y una mujer, se encuentran bien, aunque permanecen bajo vigilancia médica. La Guardia Civil busca al hombre que, por el momento, se encuentra en paradero desconocido.
Los hechos se produjeron alrededor de las 14.00 horas, cuando los policías, que realizaban el turno de mañana, dieron el alto a una camioneta tipo pick-up, en un control.
El conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y emprendió la huida. La persecución comenzó en la calle Vigo y continuó por varias vías locales hasta el barrio de Maceira, en la parroquia de Parderrubias, entre ellas una carretera que discurre paralela a la PO-510.
En un momento del recorrido, el conductor detuvo repentinamente el vehículo. Cuando los agentes se disponían a identificarlo, inició una maniobra de marcha atrás e impactó con gran fuerza contra el coche policial.
El Concello de Salceda trasladó públicamente su apoyo a los dos agentes y les deseó una pronta recuperación. También agradeció su trabajo diario, que, según destacó, desempeñan «con profesionalidad y rigor al servicio de la ciudadanía».
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