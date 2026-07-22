La Xunta reclama a Aceesca casi 800.000 euros de una subvención

La entidad social porriñesa Aceesca alertó ayer de la difícil situación económica que afronta tras el inicio del procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida para construir una residencia para personas con discapacidad intelectual en Porriño. La Xunta reclama 797.607,11 euros, más intereses, de una ayuda de dos millones otorgada en 2022 mediante un procedimiento de concurrencia competitiva.

La asociación sostiene que el dinero reclamado ya fue invertido íntegramente en una infraestructura que continúa en obras y que contará con plazas públicas concertadas. Asegura que el proyecto mantiene su finalidad social y que reforzará la red gallega de atención a la discapacidad, especialmente en el sur de Galicia, donde considera que existe una necesidad no cubierta. Además, explica que la falta de financiación complementaria dificultó la ejecución y que solicitó una ampliación del plazo, una reformulación presupuestaria y otras alternativas, todas ellas rechazadas. Pese a ello, continuó las obras con recursos propios, donaciones y nuevas vías de financiación. La entidad ha presentado alegaciones y solicita suspender el reintegro hasta que se resuelvan los recursos pendientes.

La directora general de Discapacidad, Begoña Abeijón, defiende, tras ser preguntada por FARO, que se trata de un procedimiento reglado. Según explica, la orden establecía que la subvención debía reducirse en el mismo porcentaje si disminuía la inversión ejecutada. Para el proyecto con un coste de cinco millones, Aceesca presentó una cofinanciación de tres millones de euros y un calendario ajustado a los plazos, factores determinantes para obtener la cuantía máxima entre 53 solicitudes, de las que solo diez resultaron beneficiarias.

Abeijón indica que la ejecución alcanzó el 60% y que ampliar el plazo habría supuesto modificar las reglas de la convocatoria. La directora general recuerda, además, que dos entidades renunciaron a las ayudas al no poder adaptarse al calendario establecido.

«Estuvimos viendo fórmulas, pero jurídicamente es imposible no realizar la reclamación», indicó la responsable autonómica, que mostró la disposición de la Xunta a seguir apoyando a Aceesca.

El propio alcalde de Porriño, Alejandro Lorenzo, facilitó una reunión con la conselleira, Fabiola García, que tuvo lugar durante varias horas, en horario vespertino, tras una visita a Mos. La entidad insiste en que no solicita privilegios, sino una solución viable. Además, reclama diálogo institucional y pide que prevalezca el interés general para poder finalizar y abrir la residencia.