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Salceda de Caselas celebra la participación en las fiestas del Cristo

Máximo Martínez Comesaña, Dolores Alonso Pérez y Santiago Cabaleiro Ojea fueron distinguidas por su trayectoria vital, social y comercial en el municipio

Un momento de los actos en las fiestas del Cristo de Salceda.

Un momento de los actos en las fiestas del Cristo de Salceda. / TERE PÉREZ

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D. P.

Salceda de Caselas

El Concello de Salceda valoró ayer positivamente la participación del público en las fiestas del Cristo, que concluyeron el lunes.

Las fiestas incluyeron el tradicional nombramiento de las personas distinguidas que este año. Dos vecinos y una vecina destacados por su trayectoria vital, social y comercial en el municipio: Máximo Martínez Comesaña (Parroquia de San Xurxo), Dolores Alonso Pérez (Parroquia de Soutelo) y Santiago Cabaleiro Ojea (Parroquia de Santa María).

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En los actos de este año se incluyó también la proyección en pantalla gigante del partido entre España y Argentina, el domingo.

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