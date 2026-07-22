Salceda de Caselas celebra la participación en las fiestas del Cristo

El Concello de Salceda valoró ayer positivamente la participación del público en las fiestas del Cristo, que concluyeron el lunes.

Las fiestas incluyeron el tradicional nombramiento de las personas distinguidas que este año. Dos vecinos y una vecina destacados por su trayectoria vital, social y comercial en el municipio: Máximo Martínez Comesaña (Parroquia de San Xurxo), Dolores Alonso Pérez (Parroquia de Soutelo) y Santiago Cabaleiro Ojea (Parroquia de Santa María).

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En los actos de este año se incluyó también la proyección en pantalla gigante del partido entre España y Argentina, el domingo.