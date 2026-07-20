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Vuelca un camión hormigonera en el enlace de la A-52 con la A-55 en Mos

Como consecuencia del accidente, el vehículo perdió parte de la carga de hormigón que transportaba, que quedó esparcida sobre la calzada

Camión volcado en el enlace de la autovía A-52 con la A-55

Camión volcado en el enlace de la autovía A-52 con la A-55 / Gabino Porto

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Gabino Porto

Un camión hormigonera perteneciente a una empresa de Ponteareas volcó lateralmente alrededor de las 18.00 horas de este lunes en el enlace de la autovía A-52 con la A-55, a la altura de Sanguiñeda, en el municipio de Mos.

Como consecuencia del accidente, el vehículo perdió parte de la carga de hormigón que transportaba, que quedó esparcida sobre la calzada. Pese a la aparatosidad del siniestro, no hubo que lamentar personas heridas.

En un primer momento se temió que el conductor pudiera encontrarse atrapado en el interior de la cabina, por lo que se movilizó un amplio dispositivo de emergencias. Hasta el lugar se desplazaron los Bomberos del Consorcio Provincial de Pontevedra, el Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mos, la Policía Local de Porriño, Protección Civil de Porriño, Ges de Mos y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

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Los servicios de emergencia comprobaron finalmente que el conductor no se encontraba atrapado y que no precisaba asistencia sanitaria. Los efectivos trabajan en la zona para retirar el vehículo accidentado, retirar la carga derramada y garantizar la seguridad de la circulación en este enlace entre ambas autovías.

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