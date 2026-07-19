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Porriño invertirá 150.000 euros en renovar sus señales

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D.P.

Porriño

El Concello de Porriño ha sacado a licitación por 150.000 euros la renovación de la señalización horizontal de todas las carreteras municipales. El contrato tendrá carácter global y permitirá actuar de forma continua en calles, caminos, aparcamientos, núcleos urbanos y polígonos industriales.

Los trabajos incluirán el pintado de líneas, pasos de peatones, flechas, zonas de estacionamiento y otras marcas viales, además de eliminar señales obsoletas.

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El alcalde, Alejandro Lorenzo, destacó que la medida agilizará las actuaciones y reforzará la seguridad vial mediante materiales reflectantes y antideslizantes.

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