Mos destinará 280.000 euros a dos nuevos saneamientos en Louredo
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D.P.
Mos
El Concello de Mos moviliza 280.000 euros para ejecutar dos nuevos proyectos de saneamiento en la parroquia de Louredo.
La actuación de A Torroeira, presupuestada en 125.000 euros, ya está licitada y comenzará próximamente. Además, la junta de gobierno local aprobó el convenio con Augas de Galicia para desarrollar la red de Costa Redonda, con una inversión de 155.000 euros. Cada proyecto dará servicio a unas veinte viviendas. La alcaldesa, Nidia Arévalo, destacó que las obras responden al compromiso de seguir llevando los servicios básicos a todos los núcleos de población del municipio.
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