Premiados los doce mejores expedientes académicos de Porriño

El Concello de Porriño entregó las Bolsas Antonio Palacios a los doce estudiantes con mejores expedientes académicos del IES Pino Manso y del IES Ribeira do Louro. El acto, celebrado en la plaza Arquitecto Antonio Palacios, estuvo presidido por el alcalde, Alejandro Lorenzo; la concejala de Educación, Carolina González, y el director territorial de Educación, César Pérez Ares.

Los premiados fueron Carmen Gallardo García, Nahir Afonso Novoa, Sergio Lage Estévez, Saúl Lorenzo Martínez, Sara González Fernández, Noa Rodríguez Muñoz, Raúl Servide Sequeiros, Lucía Iglesias Rodríguez, Noa Teixeira Álvarez, Noa Salgueiriño Álvarez, Maximilian García Tosef y Ariadna Campos Mouriño.

Carmen Gallardo obtuvo la nota más alta, con un 13,46, seguida de Nahir Afonso, con un 13,27. Los galardonados continuarán sus estudios en titulaciones relacionadas con filología, dietética, administración de empresas, ingeniería, relaciones internacionales, educación, psicología, ciencias del deporte y derecho.

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Cada estudiante recibió una ayuda de 300 euros. La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 4.500 euros y exige estar empadronado en Porriño y haber alcanzado una calificación mínima de 8,50 puntos en la fase general de la PAU.