Estudios
Premiados los doce mejores expedientes académicos de Porriño
Cada estudiante recibió una ayuda económica de 300 euros
El Concello de Porriño entregó las Bolsas Antonio Palacios a los doce estudiantes con mejores expedientes académicos del IES Pino Manso y del IES Ribeira do Louro. El acto, celebrado en la plaza Arquitecto Antonio Palacios, estuvo presidido por el alcalde, Alejandro Lorenzo; la concejala de Educación, Carolina González, y el director territorial de Educación, César Pérez Ares.
Los premiados fueron Carmen Gallardo García, Nahir Afonso Novoa, Sergio Lage Estévez, Saúl Lorenzo Martínez, Sara González Fernández, Noa Rodríguez Muñoz, Raúl Servide Sequeiros, Lucía Iglesias Rodríguez, Noa Teixeira Álvarez, Noa Salgueiriño Álvarez, Maximilian García Tosef y Ariadna Campos Mouriño.
Carmen Gallardo obtuvo la nota más alta, con un 13,46, seguida de Nahir Afonso, con un 13,27. Los galardonados continuarán sus estudios en titulaciones relacionadas con filología, dietética, administración de empresas, ingeniería, relaciones internacionales, educación, psicología, ciencias del deporte y derecho.
Cada estudiante recibió una ayuda de 300 euros. La convocatoria cuenta con un presupuesto total de 4.500 euros y exige estar empadronado en Porriño y haber alcanzado una calificación mínima de 8,50 puntos en la fase general de la PAU.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
- Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años
- La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad
- Trescientos pacientes del Chuvi reciben los primeros fármacos específicos para combatir las migrañas
- Gran espacio para aparcar, pero todavía sin limpiar
- «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
- María Corina Machado, de boda en Vigo
- La Asociación de Veciños de Tirán se posiciona contra la residencia de mayores de Moaña en O Carrachal