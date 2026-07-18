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Mos realizará cortes de tráfico para exigir seguridad en la N-550

El atropello de una peregrina es considerado un ejemplo de la necesidad de inversiones

Rotonda en la carretera N-550 en la zona de Mos.

Rotonda en la carretera N-550 en la zona de Mos. / A.H.

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D. P.

Mos

La Comisión de Seguimiento de la N-550 acordó iniciar movilizaciones para reclamar mejoras en la seguridad vial en Mos tras el atropello reciente de una peregrina. El suceso se suma a otro accidente frontal ocurrido en la misma vía, lo que refuerza la demanda de actuaciones urgentes por parte del Estado.

Según informó ayer el Concello en una nota de prensa, se convocó una concentración con corte de tráfico el 4 de agosto a las 13.00 horas en el cruce con el Camiño da Quiringosta. La Comisión lamentó la ausencia del PSOE en la reunión.

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La protesta sigue a otra celebrada este mes de julio en la que numerosos vecinos y vecinas se concentraron en la subdelegación del gobierno. La alcaldesa, Nidia Arévalo, criticó la falta de respuesta y pidió medidas inmediatas para evitar nuevos accidentes.

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