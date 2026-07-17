Mos exige seguridad en la N-550 tras el atropello de una peregrina

El Concello de Mos ha remitido un nuevo escrito a la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para reclamar la adopción de medidas urgentes que mejoren la seguridad en la carretera Nacional-550. Lo hace tras el accidente registrado en la tarde de este miércoles, a la altura del cruce con el Camiño da Quiringosta, punto especialmente sensible al tratarse del lugar habilitado para que los peregrinos crucen la carretera durante su recorrido por el Camino Portugués.

En el accidente resultó herida una peregrina de nacionalidad alemana, de unos 47 años, que sufrió una fractura en la pierna derecha. El vehículo implicado abandonó el lugar del siniestro sin detenerse y sin prestar auxilio a la víctima. La mujer fue atendida inicialmente por vecinos de la zona, que la trasladaron a un centro sanitario, desde donde posteriormente fue derivada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Tras este nuevo accidente, la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, volvió a dirigirse a la Subdelegación del Gobierno para reiterar las peticiones que el Concello lleva realizando desde hace tiempo con el objetivo de mejorar la seguridad en esta carretera a su paso por el municipio. En el escrito se solicita la ejecución de medidas como el refuerzo de la señalización, actuaciones de calmado del tráfico, la revisión de los límites de velocidad, un mayor control de circulación y todas aquellas intervenciones técnicas que sean necesarias para reducir el riesgo en este tramo.

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El accidente se produjo pocos días después de que 150 vecinos y vecinas de Mos se concentrasen frente a la Subdelegación reclamando la mejora en dicha carretera.