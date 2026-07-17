El espejo gay desnuda al patriarcado

Entramos en la sala de exposiciones del Centro Social Castelao de Salceda y la vemos presidida por dos enormes dibujos. A un lado, en tonos negros y naranjas, una figura masculina hipermusculada, de pie y mirando al frente con el falo descubierto y cabeza de ciervo, que lleva por título «Discreto buscando» (el apodo que suelen usar en las app de citas gay los usuarios con familias hetero y una doble vida). Al otro lado, en blanco y azul, está «Perra», una figura masculina esbelta, con un ramo de flores y cabeza de perro, agazapada. Lo irónico, nos dice su creador, es que si esa figura «afeminada» se pusiera en pie, sería mucho más grande que el imponente ciervo. Entre ambas imágenes, llena la pared la serie «Contacto», que retrata en pequeños cuadros prácticas sexuales explícitas, acompañadas de frases brutales —todas reales— recibidas como mensaje de saludo en una app de citas para hombres.

Todo esto es obra del joven artista salcedense Samuel Rodríguez González (1997), que lleva varios años explorando las identidades queer y sus relaciones a través del arte y este año, en el contexto de la conmemoración del Orgullo LGBTIQ+, expone hasta el 21 de julio, en el Centro Social Castelao de Salceda, en horario de 20.00 a 00.00, algunas de sus obras pictóricas más relevantes. La exposición está recomendada para mayores de 16 años.

Pornografía y patriarcado

Partiendo de las dinámicas de poder establecidas en la pedofilia de la Antigua Grecia y llegando a algo tan actual como las app de contactos gays, las obras de Samuel exploran con precisión y profundidad la especificidad de las relaciones sociales en la subcultura gay, atravesadas por una violencia que va de lo simbólico a lo evidente.

«Discreto buscando» y «Perra» coronan la exposición.

La serie «Contacto» se adentra en las dinámicas de estas plataformas de citas, concebidas por el artista casi como un laboratorio extremo de la masculinidad contemporánea.

En estos espacios digitales sin perfiles femeninos desaparece el “filtro” que muchas veces ejerce la presencia de las mujeres y del feminismo, y aflora la socialización masculina desnuda: directa, brutal y profundamente hipersexualizada.

El primer acercamiento no suele ser un saludo, sino insultos feminizados que exponen hasta qué punto la misoginia estructura el deseo y el lenguaje masculinos, incluso cuando no hay mujeres presentes.

La serie recoge esos mensajes como contexto expandido de las pinturas.

El espejo gay desnuda al patriarcado

El autor observa que estas apps impulsan a sus usuarios a adoptar un personaje: o el hombre hipermusculado, activo y hegemónico; o la figura esbelta, dócil y feminizable que encarna la pasividad.

Estas narrativas beben de la pornografía mainstream y de la cultura del cuerpo hipersexualizado, reforzada por plataformas y redes sociales donde el contenido sexual circula como un producto normal del capitalismo .

Un espejo incómodo

Centrados en un contexto sexo‑afectivo exclusivamente masculino, destila de estos trabajos una conclusión incómoda : si en espacios donde no hay mujeres la agresividad, la cosificación y las vejaciones son la norma, las agresiones sexuales a las mujeres no pueden explicarse nunca por las decisiones o conductas de ellas; la responsabilidad de la violencia ha de ser de quien agrede.

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Esta exposición señala un sistema de poder que trasciende lo LGBTIQ+, un patriarcado que ordena el mundo en una polaridad binaria, y que enseña a muchos hombres a leer cualquier cuerpo con características «femeninas» como un objeto disponible, siempre subalterno a ellos.