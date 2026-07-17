Accidente de tráfico
Mueren dos hermanos de Salvaterra en un accidente frontal en Porriño
El siniestro ocurrió sobre las 15.00 horas en la carretera PO-510
Dos hermanos de 68 y 62 años, vecinos de Salvaterra de Miño, fallecieron esta tarde en un accidente de tráfico registrado en la carretera PO-510, a su paso por la parroquia de Budiño, en Porriño, según informaron a Faro fuentes oficiales.
Los fallecidos, un conductor de 68 años y su acompañante, de 62, viajaban en el mismo vehículo. El conductor y otros tres ocupantes del segundo coche implicado resultaron heridos de gravedad, según informó la Guardia Civil de Tráfico.
El siniestro, una colisión frontal, ocurrió alrededor de las 15.00 horas en el punto kilométrico 2 de la PO-510, carretera que comunica Atios con Oleiros, en Salvaterra de Miño.
Según las primeras informaciones, los dos hermanos circulaban en dirección a Salvaterra cuando, por causas que se investigan, el vehículo en el que viajaban se salió de su carril e impactó contra un turismo que avanzaba en sentido contrario.
Los fallecidos viajaban en un Kia y quedaron atrapados en el interior como consecuencia del fuerte impacto. Los bomberos tuvieron que intervenir para excarcelar a ambos ocupantes.
En el otro vehículo implicado, un Mercedes, viajaban cuatro personas, que resultaron heridas de gravedad. Una de ellas fue evacuada en helicóptero a un centro hospitalario debido al alcance de sus lesiones. El resto recibió asistencia sanitaria en el lugar del accidente antes de ser trasladado en ambulancia.
Hasta el punto del siniestro se desplazaron efectivos de los bomberos, la Policía Local de Porriño, la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, varias ambulancias y un helicóptero medicalizado.
El accidente obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia en la PO-510 mientras se atendía a las víctimas, se realizaban las labores de excarcelación y se procedía a la retirada de los vehículos implicados.
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