Roba en un bar de O Porriño y lo detienen ‘in fraganti’ junto a una iglesia

La Guardia Civil detuvo este miércoles a un joven de 25 años tras robar la caja registradora de un bar de O Porriño. El varón tenía antecedentes y sobre él recaía una orden judicial de búsqueda e ingreso en la cárcel.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer, cuando un hombre accedió a un local de hostelería de la localidad porriñesa tras romper el cristal de la puerta de entrada. Una vez dentro, sustrajo la caja registradora, según ha informado la Guardia Civil a través de una nota.

Los vecinos dieron aviso de lo ocurrido a la propia Benemérita, que emprendió la procura del autor. Cuando los agentes llegaron al bar, el hombre ya había huido. Sin embargo, una segunda alerta vecinal minutos más tarde situaba al joven cerca de una iglesia próxima, lugar donde finalmente las autoridades lo detuvieron ‘in fraganti’ mientras manipulaba la caja registradora que había robado.

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La Benemérita recuperó el dinero y detuvo al varón como supuesto autor de un delito de robo con fuerza. Tanto el arrestado como las diligencias policiales han sido puestas a disposición de la Justicia.