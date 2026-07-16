Las escuelas infantiles de Budiño y Pontellas abrirán en septiembre

El pleno del Concello de Porriño aprobó ayer la adjudicación del servicio de gestión de las dos nuevas escuelas infantiles municipales, de Pontellas y Budiño. El contrato, dividido en dos lotes, asciende a casi 3,2 millones de euros, por un plazo de cuatro años, con posibilidad de prórroga un año más. La gestión de la escuela de Pontellas se adjudicó a Koala Soluciones Educativas y la de Pontellas a Navuxil. Dicho trámite permitirá inaugurar el curso en ambas el próximo mes de septiembre, ofreciendo 132 nuevas plazas públicas para niños y niñas de 0 a 3 años.

En las dos escuelas infantiles permanecen abiertos los plazos de prematrícula, de manera que las familias interesadas podrán presentar su solicitud a través del Registro del Concello de Porriño o en la Sede Electrónica municipal.

En el caso de la de Pontellas, en cuya obra y equipamiento el Concello invirtió 385.000 euros, se crearán 66 nuevas plazas públicas de 0 a 3 años. El edificio está situado en el lugar de A Igrexa, en la antigua escuela unitaria de Pontellas, que fue rehabilitada y ampliada para albergar cinco aulas, además de vestíbulo, oficina, sala multiusos, aseos, vestuario, despensa y cocina.

En cuanto a la escuela infantil de Budiño, con el mismo número de plazas, se levantó dicha infraestructura desde cero, en un solar de casi 3.000 metros cuadrados que estaba sin edificar. La parcela se sitúa en la zona del polígono de As Gándaras, en un área de transición entre la industria y el núcleo rural adyacente.

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«Nuestro compromiso de dotar a todas y cada una de las parroquias de Porriño de servicios públicos y de calidad sigue siendo firme y materializándose en estos proyectos, o en el futuro centro de día de Atios», destaca el alcalde, Alejandro Lorenzo, apuntando que el municipio «prioriza los servicios de conciliación y la educación de calidad, que deben llegar a todas las familias, vivan donde vivan». En este sentido, el regidor anima a la ciudadanía a que elijan estas nuevas instalaciones para dar los primeros pasos educativos de sus hijos e hijas, subrayando que «estas escuelas son al mismo tiempo un espacio de aprendizaje y una herramienta de conciliación».