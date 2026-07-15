Dos últimas paradas para la caravana de atención al público de Porriño

La caravana municipal de atención ciudadana de Porriño aparcará mañana, jueves, en la parroquia de Pontellas, antes de poner el broche final a esta ronda de visitas la próxima semana en Chenlo, el jueves 23 de julio, Con esta iniciativa, el Concello de Porriño busca facilitar a los vecinos que puedan realizar trámites administrativos sin desplazamientos innecesarios hasta el centro urbano.