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Dos últimas paradas para la caravana de atención al público de Porriño

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D.P.

Porriño

La caravana municipal de atención ciudadana de Porriño aparcará mañana, jueves, en la parroquia de Pontellas, antes de poner el broche final a esta ronda de visitas la próxima semana en Chenlo, el jueves 23 de julio, Con esta iniciativa, el Concello de Porriño busca facilitar a los vecinos que puedan realizar trámites administrativos sin desplazamientos innecesarios hasta el centro urbano.

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