La senda del río Louro en Mos se ampliará hasta los cinco kilómetros

El Concello de Mos y la Xunta de Galicia destinarán 273.000 euros a la ampliación de la senda fluvial del río Louro, que este año fue reconocida con el distintivo de Bandera Sendero Azul. Según explicó ayer la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en la visita que hizo a Mos, el objetivo de dicha actuación es ampliar esta senda hasta los cinco kilómetros, de forma que se permita el acceso al río desde el entorno del parque empresarial de A Veigadaña. En concreto, el itinerario se ampliará entre el Camiño das Lagoas y el de Gata.

El gobierno gallego aportará el 55% del importe de la actuación y el Concello de Mos asumirá el 45% restante. En este sentido, la alcaldesa, Nidia Arévalo, agradeció el compromiso de la Xunta con este proyecto y destacó que «la ampliación de la senda fluvial del río Louro supondrá un nuevo impulso para la puesta en valor de este espacio natural, mejorando su accesibilidad y convirtiéndolo en un espacio de encuentro para los vecinos y vecinas, que favorecerá un mayor contacto con la naturaleza y reforzará el atractivo ambiental y turístico de nuestro Concello».

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente subrayó que dicha actuación completa los trabajos que ya realizaron las administración autonómica y local para la puesta en valor del patrimonio natural de este entorno, así como para la mejora de la calidad de vida de los vecinos con infraestructuras que fomentan la movilidad peatonal y la accesibilidad.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia que está desarrollando la Xunta para la puesta en valor de infraestructuras y entornos fluviales y que cuenta este año con un presupuesto de un millón de euros.

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El proyecto de ampliación de dicho sendero del río Louro se cometerá antes de que remate este año.