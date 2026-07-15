Un coche se da a la fuga tras atropellar a una peregrina alemana en Mos
La viandante sufrió la fractura de una pierna y está siendo intervenida en el Hospital Álvaro Cunqueiro
Mos
Una peregrina alemana de unos 47 años resultó herida de consideración esta tarde tras ser atropellada por un vehículo en la carretera nacional N-550, a su paso por el municipio de Mos. Según informó la Policía Local, el conductor implicado abandonó el lugar sin detenerse ni prestar auxilio a la víctima.
El accidente se produjo alrededor de las 16.30 horas, a la altura del cruce con el Camiño da Quiringosta. Se trata de un punto especialmente sensible, al estar habilitado para que los peregrinos y otros viandantes puedan atravesar la carretera nacional durante su recorrido por el Camino de Santiago.
Como consecuencia del impacto, la mujer sufrió una fractura en la pierna derecha. Los primeros en auxiliarla fueron vecinos de la zona, que procedieron a trasladarla urgentemente a un centro médico. Posteriormente, debido a la gravedad de la lesión, la peregrina fue derivada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo para recibir atención especializada.
Las primeras actuaciones realizadas por la Policía Local fueron trasladadas a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, que asumió la intervención al tratarse de una carretera nacional. Los agentes se encargarán de instruir el correspondiente atestado y de realizar las investigaciones necesarias para tratar de identificar y localizar el vehículo que abandonó el lugar del siniestro.
Esta carretera está siendo objeto de polémica en los últimos meses debido a las reclamaciones del vecindario y del Concello de Mos para que se acometan mejoras de seguridad vial, entre ellas en el punto donde se produjo el atropello. El pasado sábado, numerosos vecinos se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno para protestar por la situación de la vía.
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