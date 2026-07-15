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Las charangas SGHAE y Nova Jomada darán el «Estourazo» del Cristo

Loli Castiñeira y Alejandro Rodríguez con las charangas homenajeadas en Salceda.

Loli Castiñeira y Alejandro Rodríguez con las charangas homenajeadas en Salceda. / D.P.

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D.P.

Salceda de Caselas

Las charangas SGHAE y Nova Jomada de Salceda serán las protagonistas del tradicional «Estourazo» que marca el inicio de las Festas do Cristo en Salceda de Caselas. Las dos formaciones, que nacieron en el seno de la Asociación de Amigos e Amigas da Música de Salceda, cumplen este año 15 y 10 años, respectivamente. Para celebrarlo, se subirán al balcón de la Casa da Cultura Castelao este sábado, a las 22.00 horas, para disparar el «Estourazo».

«Esta é unha homenaxe máis que merecida a quen se encarga de animar as nosas festas ano tras ano, polo que só me queda darlles os meus máis sinceros parabéns», destaca la alcaldesa, Loli Castiñeira.

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Antes del «Estourazo» este sábado, en las horas previas, la Agrupación Gaiteira de Salceda volverá a recorrer las calles de Salceda para llenarlas de música y tradición.

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