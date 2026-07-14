Deporte
Porriño acoge su primer torneo de ajedrez
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Porriño
El Club Xadrez Mos organiza el primer Torneo de Xadrez Concello de Porriño, que tendrá lugar este viernes, 17 de julio, en la plaza del Concello porriñés. El evento contará con dos modalidades claramente diferenciadas, una para jugadores experimentados que buscan puntuar en el ranking internacional, y otra para aficionados.
La competición se desarrollará a lo largo de la tarde y de la noche del viernes a partir de las 19.30 horas.
«Es una oportunidad genial para los familiares que son aficionados al ajedrez y que se pasan todo el año acompañando a los niños y niñas de torneo en torneo sin tener nunca la oportunidad de jugar», destaca el coordinador del Club Xadrez Mos, Brais Otero.
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