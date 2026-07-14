Buscan hogar a una gata que perdió el ojo por un disparo

El Concello de Porriño ha denunciado públicamente un acto de maltrato animal contra un gato de la colonia felina de Torneiros. El animal sufrió el disparo de un perdigón en el ojo y tuvo que ser intervenido de urgencia. Aunque logró salvar la vida, perdió dicho ojo. El Concello, que busca una familia de acogida para el gato, ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Policía Local, que investiga lo sucedido con el objetivo de dar con la persona culpable. «Un acto inconcebible e imperdonable», denunció el alcalde, Alejandro Lorenzo, avisando que se van a perseguir este tipo de delitos «hasta el final».

El animal herido fue localizado por unos vecinos de Torneiros que buscaban a un felino extraviado. En su lugar encontraron a esta gata, incorporada recientemente a una de las colonias controladas del municipio. Al notar que el animal presentaba una grave lesión en el ojo, se pusieron en contacto con la Policía Local, activando el protocolo de Bienestar Animal.

Aunque inicialmente los síntomas apuntaban a una posible infección ocular severa, la intervención veterinaria de urgencia reveló que la gata tenía un perdigón alojado en la cavidad ocular. A pesar de los esfuerzos de los profesionales, el impacto de bala provocó daños irreversibles y el gato perdió finalmente el ojo.

La gata se encuentra actualmente fuera de peligro, acogida temporalmente en una casa particular donde recibe los cuidados y el tratamiento veterinario adecuado para su total recuperación. Mientras tanto, el Concello y la protectora Inma trabajan en su futura adopción, con la intención de que no tenga que regresar a la calle y encuentre un hogar definitivo. Así, antes de ser entregada a una familia, el animal será debidamente identificado con microchip y castrada, como están ya el 85% de los gatos de la colonia a la que pertenece.

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La Policía Local ya abrió diligencias para investigar lo sucedido y tratar de identificar al autor o autores del disparo. En este sentido, el gobierno local hace un llamamiento urgente a la colaboración vecinal, por si alguna persona presenció algo o dispone de información relevante que ayude a identificar al responsable o responsables, y pueda comunicarlo de forma totalmente confidencial a la Policía Local o al propio Concello. Cabe destacar que, con la legislación vigente, las acciones que causan lesiones graves o la muerte de animales están tipificadas como delitos en el Código Penal y conllevan importantes penas de prisión y sanciones económicas.