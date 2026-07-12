Porriño inicia la reforma integral del campo de O Lourambal

El Concello de Porriño inicia la transformación integral del campo de fútbol de O Lourambal con el arranque de las obras de mejora de sus instalaciones. El proyecto, que cuenta con un presupuesto de 678.000 euros, busca modernizar este espacio para ofrecer las mejores condiciones para la práctica deportiva.

La principal actuación será la sustitución del actual terreno de juego de hierba natural por césped artificial de última generación. El nuevo campo, con unas dimensiones de 105x67 metros para fútbol 11, estará diseñado de manera polivalente, permitiendo su división en dos campos trasversales de fútbol 7.

Por otro lado, para garantizar el correcto mantenimiento y drenaje de las instalaciones, el terreno de juego dispondrá de pendientes específicas y canales de recogida de aguas pluviales en los laterales, delimitando el pavimento con un borde de hormigón. Asimismo, se renovarán la rede de riego y los proyectores del campo, siguiendo un riguroso estudio lumínico.

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El proyecto también incluye la renovación del equipamiento deportivo. Se instalarán nuevas porterías, tanto de fútbol 11 como de fútbol 7, redes, banderines de córner, barandillas perimétricas y nuevos banquillos cubiertos y cerrados lateralmente. Las obras durarán ocho meses.