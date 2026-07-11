Música
Siete aspirantes competirán en el primer concurso de DJ de Salceda
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D.P.
Salceda de Caselas
Salceda acogerá la fase final de su primer Concurso de DJ Salceda 36470 dB el próximo jueves, 16 de julio. El evento enfrentará a siete Djs, que competirán por el premio del certamen. Los aspirantes actuarán en una discoteca móvil en la Plaza del Concello a partir de las 21 horas, donde tendrán que demostrar su destreza en una sesión de un máximo de 20 minutos de duración. El jurado, formado por Djs salcedenses, valorará aspectos como la originalidad, la elección de los temas, la composición musical, la técnica, la puesta en escena y la animación con el público.
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