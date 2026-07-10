Pantalla gigante para ver el partido España-Bélgica en Porriño

El Concello de Porriño instalará una pantalla gigante en la plaza de San Sebastián para seguir en directo el partido de cuartos del Mundial entre España y Bélgica. La cita arrancará a partir de las 20.00 horas, con previa musical amenizada por un DJ. La iniciativa se enmarca dentro de la programación de las fiestas de San Benito, que también ofrece hoy el festival de Djs Mano de Santo, con Kid Mount, Shameless y Juan Demarco.