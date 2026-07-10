Mos reivindica la mejora de la N-550 frente a la Subdelegación

En torno a 150 personas acudieron esta tarde a Pontevedra desde Mos para concentrarse frente a la Subdelegación del Gobierno y reclamar actuaciones urgentes que mejoren la seguridad viaria y el estado de conservación de la Nacional 550 a su paso por el municipio de Mos.

La movilización, convocada por la comisión de seguimiento de la N-550, estuvo encabezada por la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, junto a los representantes de las asociaciones vecinales Santa Baia, Chan do Bosque, Ledicia de Sanguiñeda, A Cividade y numerosos vecinos y vecinas.

Allí, frente a la Subdelegación del Gobierno, los asistentes reclamaron al Gobierno de España una solución a las reiteradas peticiones trasladadas desde el Concello de Mos. Estas urgen la ejecución de las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de esta infraestructura. Entre las principales demandas figuran la transformación en travesía urbana de los tramos de Sanguiñeda y de Mos; la remodelación de la intersección de Louredo para mejorar los accesos a los barrios de Pombal, Pantaño y San Gregorio; la reparación del firme en Amieirolongo, la mejora de la señalización horizontal, el acondicionamiento de aceras y márgenes y la limpieza integral de cunetas y zonas invadidas por la vegetación.

En nota de prensa, el Concello de Mos lamentó que ningún representante de la Subdelegación del Gobierno recibiera a los integrantes de la comisión al remate de la concentración, y también reprochó la ausencia de los representantes locales del PSOE en dicha movilización. Así, ante la falta de respuesta, la comisión acordó continuar intensificando las movilizaciones, adelantando que la siguiente acción reivindicativa consistirá en un corte de la N-550, en una fecha que será comunicada próximamente.

Al término de la concentración, la alcaldesa, Nidia Arévalo, agradeció la amplia participación vecinal y lamentó que «una vez más, el Gobierno de España opte por el silencio».

Losada responde

La respuesta del subdelegado, Abel Losada, se trasladó a los medios de comunicación. Losada mostró su respeto a los colectivos de Mos que se manifestaron frente a la Subdelegación, pero reprobó «el populismo, partidismo y la manipulación habitual por parte de la alcaldesa». «La recibí hace meses en la Subdelegación y ya se le explicó que no tiene razón en sus demandas», destacó el subdelegado, asegurando que las reivindicaciones de la regidora mosense fueron contestadas técnicamente por el Ministerio de Transportes.

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Igualmente, el portavoz del Gobierno culpó a Arévalo de los problemas de seguridad de la N-550 a su paso por Mos, que «no es una travesía ni lo será; si está saturada de tráfico es por las decisiones erróneas que la alcaldesa tomó en 2012, cuando maniobró políticamente ante el gobierno de Rajoy para legalizar la construcción de un complejo comercial en la zona».