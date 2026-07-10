Accidente de tráfico
Herido un motorista en la N-120 tras sufrir una caída a su paso por Cans
Los hechos ocurrieron a las 20 horas a la altura de la gasolinera, siendo trasladado en ambulancia al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
Nuevo accidente de tráfico en las carreteras de la comarca de A Louriña. Un motorista resultó herido este viernes 10 de julio tras sufrir una caída en la N-120 a su paso por la parroquia de Cans, en O Porriño. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20 horas en el punto kilométrico 652 de la carretera nacional, a la altura de la gasolinera.
Un particular alertó en ese momento al 112 Galicia de la situación, informando de que el herido no estaba atrapado. Desde la central de emergencias se trasladó el aviso a Urxencias Sanitarias 061, Guardia Civil de Tráfico, Bomberos, Policía Local y Protección Civil.
En un primer momento el 061 informó de que trasladarían al herido en el helicóptero medicalizado, lo que habría supuesto su segunda intervención en esta tarde de viernes. A las 17.45 horas recibió un aviso de un desmayo de un turista asturiano en la playa de Rodas, lo que obligó a aterrizar en las islas Cíes.
Finalmente se canceló esta opción al ser posible trasladar en ambulancia al herido al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. No hubo más vehículos implicados en el accidente.
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