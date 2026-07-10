El convenio de basura blinda subidas salariales de hasta el 7% en 2029

La asamblea de personas trabajadoras de la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura de Porriño ha ratificado el preacuerdo firmado entre la representación sindical de la CIG y la empresa respecto al convenio colectivo, desconvocando definitivamente la huelga prevista para estos días. Tras semanas de negociaciones, las partes han pactado un convenio colectivo que tendrá una vigencia de cuatro años y que contempla subidas salariales progresivas hasta 2029.

Los incrementos salariales serán del 2,9% entre enero y abril de 2026 para todas las categorías; del 3% para peones de mayo a diciembre, y del 3,5% para oficial conductor, mecánico y personal administrativo. En 2027 el incremento será del 3,5% para los peones y del 4,5% para las restantes categorías; en 2028 la subida será del 5% para todos los empleados y en 2029 del 7%, también para todas las categorías.

También se incorporó una cláusula de garantía salarial que establece que, en el caso de que la suma del IPC real de los años de vigencia del convenio sea superior a la subida total de los sueldos, la diferencia se abonará mediante la actualización de tablas en enero de 2030. Además, se crea un plus de antigüedad de trienios del 5% del salario base y una cuarta paga extraordinaria del 25% del salario base en 2028 y del 50% en 2029.

En cuanto a la reducción de jornada, el primer año se fijará una jornada anual de 40 horas, que pasará a 39 el año siguiente; mientras que en 2028 será de 38 horas semanales y en 2029 de 37,5 horas.

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Desde la CIG valoran muy positivamente el contenido del acuerdo y advierten que «ahora el Concello tiene que cumplir su compromiso de introducir en los pliegos de condiciones del concurso de adjudicación del servicio el coste salarial establecido durante la vigencia del convenio».