Descovocan la huelga de basura de Porriño al llegar a un preacuerdo

La huelga de basura prevista a partir de hoy en Porriño ha quedado desconvocada gracias a un preacuerdo firmado entre la empresa concesionaria del servicio y los representantes sindicales. Así lo anunció ayer el Ayuntamiento de Porriño, que estuvo mediando en el conflicto «para defender el interés general de la ciudadanía y evitar el grave prejuicio que un parón de cinco días supondría para la salubridad de las calles».

El alcalde, Alejandro Lorenzo, se mostró satisfecho por el acuerdo entre la empresa y la plantilla permite «evita una huelga y también poder mejorar los salarios de los trabajadores y trabajadoras en un servicio que no se va a interrumpir».

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Desde la CIG anunciaron hace semanas la convocatoria de cuatro jornadas de huelga, para el 9, 10, 11 y 12 de julio, por la parálisis en la que se encontraban las negociaciones del convenio colectivo. También organizaron protestas diarias frente al consistorio.