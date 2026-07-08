Ocho nuevas historias de vida promocionan el rural

La Asociación Galicia Suroeste, integrada por los Concellos de Mos, Porriño, Baiona, Gondomar, Nigrán, Tui, Tomiño, A Guarda, O Rosal, Oia, Redondela, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes, presentó ayer una nueva edición de «Parte de ti», una campaña de apoyo al rural, basada en las historias de las personas que eligieron desarrollar sus proyectos profesionales en él, y, en consecuencia, contribuyen a mantenerlo vivo. Dicha iniciativa llega a su séptima edición con nuevas historias, como la del mosense Ricardo García, de Aica Cerámica, elegido como protagonista para el lanzamiento de Parte de ti 2026.

El acto comenzó con la proyección de un vídeo que resumía los 7 años en los que Galicia Suroeste lleva promocionando a las personas que deciden emprender y quedarse en el rural. Luego se proyectó una nueva historia, la de Ricardo García, al frente del espacio creativo Aica Cerámica, donde también imparte clases de cerámica. En su intervención, García recordó el trabajo de su familia para sacar adelante dicho proyecto, que inició su abuelo cuando regresó de la emigración desde Cuba. En su caso, la apuesta es doble, no solo eligió el rural para conservar una tradición familiar, sino que también preserva un oficio artesanal del que apenas quedan unos pocos.

«Es un verdadero orgullo para nuestro Concello que la historia de nuestro vecino Ricardo García de Aica Crámica sea la protagonista para el lanzamiento de Parte de ti 2026», destacó la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, apuntando que «la campaña se consolida como una de las iniciativas más queridas y reconocidas por los vecinos, y nació con un objetivo claro: poner en valor el talento, el esfuerzo, la creatividad y la identidad de las personas que forman parte de nuestros Concello, porque Parte de ti no es solo un lema, es una declaración de principios».

Noticias relacionadas

Por su parte, la presidenta de Galicia Suroeste y alcaldesa de Tomiño, Sandra González, hizo hincapié en la gran importancia de la red creada en estos 7 años, que aglutina a casi 70 empresas y personas emprendedoras. «Lo importante de la campaña es que contamos verdad, realidades e historias de vida», explicó la presidenta de Galicia Suroeste, entidad que irá lanzando en las próximas semanas, tanto en su web como sus redes sociales, las ocho historias que, como la de Ricardo García, forman Parte de ti este año.