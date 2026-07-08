La Coral Polifónica do Porriño celebra sus treinta años con un concierto

La Coral Polifónica do Porriño cumple 30 años de vida. Lo que comenzó como una iniciativa de la entonces directora de la Escuela de Música Municipal, Raquel Sestelo, se ha convertido en una agrupación consolidada que une a varias generaciones a través del canto. Este sábado, 11 de julio, celebrarán este aniversario en la plaza de San Sebastián, donde estarán acompañados por la Banda da Escola de Música do Porriño, que a su vez cumple 10 años desde su constitución. Ambas agrupaciones ofrecerán un concierto conjunto.

Los orígenes de la Coral do Porriño están ligados a un grupo de jóvenes y adultos de la escuela municipal con sólidos conocimientos de lenguaje musical. Este factor fue clave para su rápido crecimiento. De hecho, tan solo dos años después de su fundación, en 1998, la agrupación logró uno de los hitos más importantes de su historia: actuar en la Basílica de San Pedro, en Roma, ante el Papa Juan Pablo II.

En aquel viaje histórico, además de ser recibidos en audiencia, la coral hizo resonar el Himno de Galicia en el Vaticano. Además del himno, el repertorio habitual de aquellos años, con la coral guiada por Raquel Sestelo, incluía siempre composiciones de Antonio Paz Valverde, uno de los grandes referentes de la música coral e hijo predilecto de Porriño, quien fue un fiel seguidor de los conciertos de la Coral do Porriño hasta su fallecimiento. Igualmente, en la trayectoria de la coral también dejó su huella Javier Alonso, que ejerció como director en una etapa intermedia.

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En la actualidad, la batuta está en manos de Jacobo García, quien cumple 10 años al frente de la dirección. Bajo su guía, la coral cuenta hoy con cuarenta componentes que defienden un repertorio polifónico de cuatro voces mixtas, abarcando desde la música sacra hasta la zarzuela, sin olvidar sus raíces locales y los guiños a Paz Valverde.