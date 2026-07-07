Sufre una caída y pasa la noche tirada en una finca en Castro de Rei

Castro de Rei vivió este lunes horas de angustia al no dar con una de sus vecinas. Según apunta el 112, sus parientes solicitaron ayuda para encontrarla al no tener noticias de ella desde las 18.30 horas. Lo último que sabían era que había salido de casa, en la parroquia de Mos, en el concello lucense de Castro de Rei, para ir al supermercado, al que nunca llegó.

Iniciaron entonces su búsqueda, que felizmente culminó hacia las seis de la madrugada al hallar a la mujer en una finca. Había sufrido una caída y no había sido capaz de levantarse.

A pesar de pasar la noche tirada en la finca, rechazó la asistencia médica porque se encontraba bien.

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Los gestores de Emergencias de Galicia mantuvieron informados a los agentes de la Guardia Civil.