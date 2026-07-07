Espacios públicos
Mos inicia un plan de mejora de los parques infantiles
Comienza por el de Sanguiñeda, donde además instala nuevas farolas solares con hasta cinco noches de autonomía
El Concello de Mos ha puesto en marcha un plan de mejora integral de los parques infantiles del municipio con el objetivo de renovar estos espacios de ocio, incrementar su seguridad y ofrecer unas instalaciones en mejores condiciones para las familias.
Las actuaciones ya comenzaron en el parque de Sanguiñeda, donde se está ejecutando una intervención de acondicionamiento que incluye la reparación y la puesta a punto de los elementos de juego; el lavado y limpieza integral de las estructuras infantiles; el mantenimiento y renovación de los bancos; la substitución del suelo de caucho deteriorado por uno nuevo; la limpieza de las pozas existentes en el recinto, la reposición y plantación de especies vegetales y la renovación de la iluminación del parque.
Sobre la nueva iluminación, cabe apuntar que el Concello instaló nuevas farolas solares autosostenibles, lo que supone una solución eficiente y respetuosa con el medio ambiente que mejora la iluminación del recinto sin necesidad de conexión a la red eléctrica. Las nuevas luminarias funcionan exclusivamente mediante energía solar e incorporan tecnología LED de 24 W, panel solar de 50 W y baterías de litio-ferrofosfato, capaces de ofrecer hasta cinco noches de autonomía con una carga completa. Además, disponen de sensor de movimiento, control remoto y sistema automático de encendido y apagado, adaptando la intensidad luminosa a las necesidades reales de uso y optimizando el consumo energético. También destaca su alta resistencia a la corrosión, protección ante las inclemencias meteorológicas, bajo mantenimiento y durabilidad.
Esta primera fase de las actuaciones estará concluida a lo largo de esta primera quincena de julio. Una vez rematada, los trabajos continuarán en otros parques del municipio, concretamente en los de Dornelas, Cotanexo, Agueiro y San Rafael, siguiendo la misma línea de mejora y renovación.
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