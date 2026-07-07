Extinguido el incendio de Salceda provocado por un coche de rally

El incendio forestal provocado por el accidente del coche de Álvaro Muñiz y Nestor Casal, que competía en el Rally Rías Baixas, quedó extinguido a primera hora del domingo, después de calcinar 10 hectáreas de superficie arbolada en Salceda.

En su extinción trabajaron 8 agentes, 13 brigadas, 11 motobombas, 1 pala, 2 técnicos, 4 helicópteros y 2 aviones. Uno de los helicópteros sufrió un golpe de viento durante las labores de extinción, pero la pericia del piloto logró mantener el aparato en el aire, evitando un desastre mayor.