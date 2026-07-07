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El Aula CeMit de Porriño ofrece una variada oferta de cursos

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D. P.

Porriño

El Aula CeMit de Porriño acoge una amplia oferta de cursos digitales este verano, dirigidos a todas las edades, de manera que sirvan como alternativa de conciliación familiar, entretenimiento seguro y protección digital. Así, mientras los más jóvenes de la casa se divierten diseñando sus propios videojuegos o experimentando con la impresión 3D, los adultos tendrán la oportunidad de ponerse al día en ciberseguridad, protección de datos y habilidades clave para el mercado laboral actual.

Los cursos disponibles son: ciberseguridad en la época de la inteligencia artificial; crear un videojuego con Scratch 3; navegadores de internet: manejo en Internet y búsqueda de empleo; seguridad en internet, búsquedas e información; blender y modelado 3D; uso de un móvil inteligente y sus posibilidades; scratch Jr., aprender a usar una tablet y a programar; crear un videojuego con Arcade MakeCode; modelado e impresión 3D con Tinkercad; y blender y modelado 3D. Además, también se abrirá un espacio de acceso libre para consultas y tutorías digitales del 24 de agosto al 4 de septiembre, de 9 a 10.30 horas.

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