El gobierno porriñés intenta mediar para frenar la huelga de basura

El gobierno local de Porriño está intentando desconvocar la huelga de basura anunciada por la CIG para los días 9, 10, 11 y 12 de julio mediando entre la empresa concesionaria del servicio y el personal de la misma. El alcalde, Alejandro Lorenzo, asegura que el ejecutivo municipal entiende perfectamente las reivindicaciones de los trabajadores, por lo que está intercediendo ante la concesionaria para que escuche sus peticiones. En este sentido, el regidor apunta que en el estudio de costes del servicio ya se contempla una partida suficiente destinada a mejorar las condiciones laborales del personal, por lo que recalca que es «obligación y responsabilidad única de la empresa cumplir con los trabajadores y destinar esos recursos a alcanzar un acuerdo».

El alcalde explica también que la empresa concesionara solicitó al Concello el restablecimiento del equilibrio económico del contrato y, subsidiariamente, su resolución, al considerar que no podría continuar prestando el servicio en las condiciones inicialmente pactadas. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por los servicios jurídicos del Concello, de manera que el contrato sigue plenamente vigente.

En paralelo, el Concello está impulsando una nueva licitación para garantizar la continuidad y la calidad de dicho servicio, que resulta esencia, en respuesta a los incumplimientos detectados y a la propia solicitud de resolución presentada por la empresa.

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El estudio de costes de la futura licitación ya contempla una partida económica importante destinada a los costes salariales del personal del servicio de recogida de basura. En este sentido, cabe recordar que el personal de la empresa, que reclama la negociación de un convenio que dignifique sus condiciones laborales, pide que este convenio se incorpore a los pliegos del futuro contrato para que las empresas que se presenten a la licitación los conozcan de antemano.