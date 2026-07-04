Seguridad
Porriño refuerza el control con drones para prevenir incendios forestales
Pone en marcha un dispositivo especial de vigilancia con la Policía Local y Protección Civil
Con prácticamente toda la provincia de Pontevedra en alerta naranja y roja por altas temperaturas, y luego de un conato de incendio esta semana a los pies de A-52, el Concello Porriño extremará precauciones contra los incendios forestales reforzando la vigilancia . Lo hará con un dispositivo especial de control y prevención a través de la Policía Local y Protección Civil, que incluso utilizarán un dron para inspeccionar zonas de difícil acceso.
El operativo se centrará especialmente en las zonas forestales, espacios periurbanos y áreas de mayor riesgo, con el objetivo de detectar tempranamente cualquier conato de incendio y prevenir conductas negligentes o intencionadas que puedan poner en peligro el entorno natural y la seguridad ciudadana.
Como parte de este dispositivo, la Policía Local utilizará un dron para realizar labores de vigilancia aérea en aquellos puntos de difícil acceso o con mayor concentración de masa forestal. Esta herramienta permitirá ampliar la capacidad de observación de los agentes y facilitar una respuesta más rápida antes cualquier incidencia.
Por su parte, Protección Civil de Porriño colaborará en las tareas preventivas mediante patrullas de vigilancia, apoyo logístico y presencia en los puntos considerados de mayor riesgo, reforzando la coordinación con la Policía Local de Porriño y con el resto de los servicios de emergencias.
Desde ambos servicios se hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para extremar la precaución durante estos días de altas temperaturas, evitando cualquier actividad que pueda provocar un incendio y respetando las recomendaciones y restricciones vigentes en materia de prevención.
Asimismo, recuerdan desde el Concello de Porriño que, ante la presencia de humo, fuego o cualquier comportamiento sospechoso en zonas forestales, se deberá avisar de inmediato al 112 o a la Policía Local, ya que la rapidez en la comunicación resulta fundamental para minimizar las consecuencias de cualquier emergencia.
La Policía Local y Protección Civil de Porriño mantendrá este dispositivo especial mientras persistan las condiciones de riesgo, reafirmando su compromiso con la protección del medio natural y con la seguridad de todos los vecinos y vecinas.
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