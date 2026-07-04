Un coche del rally Rias Baixas provoca un incendio en Salceda tras salir de la vía

Un vehículo participante en el Rally Rías Baixas sufrió esta tarde una salida de carretera en el municipio de Salceda de Caselas, un accidente que provocó un incendio forestal en las inmediaciones del barrio de Barreiro, en la parroquia de Santa María de Salceda.

Según informaron fuentes del Concello, el coche se precipitó unos 15 metros ladera abajo tras salirse de la vía en las proximidades del depósito de agua de la zona. El piloto y el copiloto resultaron heridos de carácter leve y fueron evacuados al Hospital Povisa para su valoración médica.

Como consecuencia del accidente se originó un incendio que se propagó a ambos lados de la carretera y que, a esta hora todavía está sin controlar. En las labores de extinción trabajan varios helicópteros, medios de la Xunta de Galicia y efectivos del dispositivo de seguridad desplegado con motivo de la celebración del Rally Rías Baixas.

El público que seguía la prueba desde este tramo no sufrió daños personales, pese a la proximidad del incidente. Las autoridades continúan trabajando para extinguir el fuego y garantizar la seguridad en la zona, mientras se investigan las circunstancias que provocaron la salida de vía del vehículo participante en la competición.