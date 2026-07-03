Djs, orquestas y pujas en San Benito, en Porriño

Porriño cuenta los días para las Fiestas de San Benito, que este año, además de los actos religiosos y las tradicionales pujas, tendrán una variada programación musical. Las fiestas arrancarán el viernes 10 de julio con el Mano de Santo DJ Festival, un evento musical que reunirá a Kid Mount, Shameless y Juan Demarco en la Plaza de San Sebastián a partir de las 22.30 horas.

Otra cita musical destacada será el concierto conjunto que ofrecerán la Coral Polifónica EMMUS, que celebra su 30 aniversario, y la Agrupación Musical do Porriño, que cumple una década. Será el sábado, a las 20.00 horas. Ese mismo sábado también actuará en la plaza de San Sebastián la orquesta Salsarena a las 21.30 horas, a la que le seguirá una sesión de discoteca a cargo de Disquetoca y DJ Places. Por último, el domingo, día 12, la música será a cargo de la orquesta Miramar a las 21.30 horas.

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En cuanto a los actos religiosos, el sábado habrá misas a las 9.00 horas en la capilla de San Benito y a las 10.00 y 20.00 horas en la iglesia de Santa María; y misa solemne a las 12.00 horas en la iglesia con procesión hasta la capilla.