Un coche de alta gama arde en la AP-9 a su paso por Mos mientras circulaba en sentido Vigo

Segundo incidente de tráfico en la red viaria de Mos en menos de dos semanas que acaba con el incendio de un vehículo. Un coche de alta gama fue devorado por las llamas este viernes 3 de julio en la Autopista del Atlántico, entre Vigo y O Porriño. El suceso tuvo lugar a las 12.26 horas en el punto kilométrico 163, a su paso por las curvas de Tameiga de Mos.

Según indican fuentes del 112 Galicia no hubo personas afectadas aunque el vehículo de una conocida marca alemana ardió por completo. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron Guardia Civil, equipos de emergencias ed Mos, Bomberos de O Porriño y del Val Miñor, así como los servicios de mantenimiento de la propia infraestructura.

Durante las labores de extinción del fuego fue necesario cortar este tramo de la AP-9 en sentido Vigo, generando retenciones durante varios minutos. Poco después de las 13 horas se reabrió el carril izquierdo.

Accidente en la N-550

Esta misma semana la localidad de A Louriña sufrió otro aparatoso accidente que avivó el debate sobre las infraestructuras que la atraviesa. El siniestro se produjo en el kilómetro 152 de la N-550, a su paso por la parroquia de Mos. Consistió en un choque frontal entre un turismo y una furgoneta. A consecuencia del impacto, el conductor del coche quedó atrapado en el interior del vehículo y fue necesario excarcelarlo. La víctima fue trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, mientras que el ocupante de la furgoneta, que salió del vehículo por su propio pie, también necesitó asistencia sanitaria. El accidente obligó a cortar completamente la circulación en la N-550 durante casi una hora.

«Lo sucedido hoy no es una casualidad ni un hecho aislado. Es la consecuencia de una vía que presenta unas condiciones incompatibles con la intensa actividad residencial, comercial e industrial que soporta diariamente», destaca la alcaldesa, Nidia Arévalo, recalcando que este suceso «vuelve a demostrar, de la forma más dramática posible, que las advertencias realizadas desde hace meses por el Concello de Mos y por la Comisión de Seguimiento de la N-550 estaban plenamente justificadas».