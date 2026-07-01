Porriño amplía su futuro auditorio con un anfiteatro y una cafetería

El Concello de Porriño ha sacado a licitación la ampliación de su futuro auditorio. Consistirá en un nuevo volumen edificado que conectará directamente con el auditorio que actualmente se encuentra en fase de construcción. Con este añadido, el auditorio sumará un nuevo anfiteatro y una cafetería al aire libre.

Esta intervención arquitectónica, que se desarrollará en la calle Xosé Fernández López, constituye la segunda fase del gran complejo sociocultural de Porriño. Las obras ascenderán a más de 737.000 euros, tendrán un plazo de ejecución de siete meses a partir de su adjudicación y se cofinanciarán con cargo a fondos Feder de la Unión Europea.

Entre las principales novedades destaca la creación de un anfiteatro con capacidad para 25 nuevas butacas, orientado hacia el escenario principal, lo que permitirá elevar la capacidad total del conjunto hasta las 350 plazas. Un diseño que, según explicó el alcalde, Alejandro Lorenzo, se hizo con el asesoramiento de la artista porriñesa Janeth Novás. Igualmente, se dotará al complejo sociocultural de una sala de usos múltiples y exposiciones en la cota superior, que servirá de acceso accesible mediante una rampla, además de aseos adaptados, almacén y una pequeña zona de cocina.

Otro de los grandes atractivos del diseño arquitectónico, firmado por la arquitecta Estefanía Grandal, es el aprovechamiento de su cubierta plana. En ella se configurará una terraza que se convertirá en una cafetería al aire libre, con vistas al centro urbano.

El diseño de esta segunda fase irá en consonancia con la primera fase y con los edificios del centro cultural y biblioteca, construidos en granito Rosa Porriño. Además, los trabajos contemplan la urbanización integral de toda la parcela exterior, de unos 500 metros cuadrados, para generar un entorno peatonal, totalmente accesible y que facilitará el acceso ordenando de vehículos para tareas de carga y descarga de material escénico, además de acondicionar una nueva calle perpendicular que dará acceso al montacargas municipal.

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«Con la licitación de esta segunda fase, O Porriño da un salto cualitativo en su oferta cultural. No solo ampliamos el espacio físico del auditorio a las 350 plazas, sino que creamos un punto de encuentro vivo, moderno y accesible para todos los vecinos y vecinas», valora el regidor porriñés.