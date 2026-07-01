El pleno de Salceda da vía libre a 170 nuevas viviendas

El pleno de Salceda aprobó por unanimidad la propuesta de la alcaldesa, Loli Castiñeira, de adjudicar a la constructora de la comarca, Construcciones Vale, la «urbanización de la prolongación de la Rúa Mártires de Sobredo y adyacente» y elevación de porcentajes en el PERI de A Gándara, que supone dar vía libre a terreno urbanizable para construir 170 nuevas viviendas en un total de 7.000 metros cuadrados, más de treinta viviendas de promoción pública, más de 5.000 metros cuadrados de espacio verde y terrenos para dotaciones locales, entre ellas un centro de negocios que la regidora estudia con Zona Franca de Vigo, un Centro de Día y un futuro pabellón polideportivo.

La obra fue adjudicada por menos de un millón de euros, sin ningún voto en contra, y cuenta con financiación de la Diputación de Pontevedra a través de los planes Extra y Máis Provincia.

En la sesión, la alcaldesa felicitó al equipo técnico que trabajó junto al gobierno local para conseguir que esta obra sea, probablemente de nuevo, la primera del Plan Extra de la Diputación de 2026 que se contrata en toda la provincia. Ya en 2025, el saneamiento de Entenza se agilizó para ser la primera y poder avanzar con su realización. «E tamén aquí vanse axilizar as obras, polo que solo me queda dar as gracias». Además, en este caso, es una obra en el centro de la villa, mejorando los servicios de la misma.

En el turno de intervenciones, el portavoz del PP, Santiago Rodríguez Dávila, recordó la inversión de la Diputación en este proyecto «a través do Plan Extra e do Plan + Provincia» e indicó que la decisión de realizar esta obra correspondía al gobierno local, pero que «a Deputación podería dedicar estes cartos a outra cousa». Añadió que, a pesar del voto a favor, el PP se reserva el derecho a hacer aportaciones, reconocimientos o críticas en el transcurso de las obras.

El portavoz del PSOE, Xurxo Gregorio Vaqueiro, señaló que esta urbanización sería positiva para la localidad, pues dará «servicios esenciales para el futuro de Salceda».

Por su parte, Salustiano Guerra, portavoz del BNG, destacó que el proyecto contribuye a la regeneración urbanística del centro de Salceda «e hai que recoñecerlle á mesa de contratación o traballo dilixente, esperando que a obra non teña contratempos, porque é unha das obras que fan falta en Salceda».

Durante la sesión, y también con el voto afirmativo de todos los grupos, se aprobó la cesión a la Vipugal (Vivenda Pública de Galicia) de un terreno para vivienda pública en la misma zona. Esta cesión está coordinada con la contratación de la prolongación de la calle, ya que uno de los compromisos del gobierno local en su negociación con la Xunta era precisamente urbanizar los terrenos cedidos.

Durante la sesión plenaria, la alcaldesa indicó que el protocolo que le había enviado la Xunta estaba pendiente de firma, pero «xa respondemos que estaba aceptado», y destacó que con la contratación de las obras el Concello está cumpliendo ya los compromisos.

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Otro de los puntos que contó con la aprobación de todos los grupos fue la aprobación del proyecto constructivo para el saneamiento en A Presa (Parderrubias). El proyecto se aprueba para solicitar una subvención para la obra.