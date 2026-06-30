El Petra Rosa volverá en 2027

Porriño vivió este fin de semana un hito cultural con la celebración de la primera edición del Petra Rosa, un festival que convirtió el corazón industrial de Porriño, como son las canteras de granito rosa, en el escenario de artistas de primer nivel, como son Pablo López, Antonio Orozco y Sergio Dalma.

«Un privilegio», destacó Pablo López sobre dicha ubicación. La misma sensación que tuvo Orozco, definiendo el espacio como «el corazón de una montaña». El broche de oro de esta primera edición lo puso el domingo la voz rasgada de Sergio Dalma. El artista catalán logró poner en pie a todo el auditorio, cerrando la noche a ritmo de su mítico tema «Galilea» y dejando un recuerdo inolvidable entre los asistentes, como Juaniña, una vecina de Porriño que a sus 101 años pudo acercarse a Sergio Dalma, explicarle el secreto de su longevidad y bailar con el alcalde la famosa canción «Bailar pegados».

«El espacio es único y hace que los artistas se relacionen con el público también de una manera única, más cercana», explicó el alcalde del municipio, Alejando Lorenzo, quien apuntó que esta fue solo una primera experiencia de un festival que seguirá creciendo, por lo que garantizó ya una segunda edición del Petra Rosa, un evento impulsado por el Concello de Porriño y la promotora Emotional Events, con el apoyo de Conciertos do Xacobeo.

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Desde el Concello porriñés destacan sobre el festival que la singularidad del recinto, entre canteras, supuso también un importante desafío desde el punto de vista técnico. «Fue necesario adaptar cada espacio con el máximo rigor, integrando escenario, accesos, zonas de público y todos los servicios necesarios sin intervenir en la actividad de la cantera», explicó el director de producción del Petra Rosa, Jorge Rodríguez.